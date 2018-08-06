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Регион 06.08.2018 18:32

Восстановление первой части санкций США против Ирана с удовлетворением восприняли в Израиле

В Израиле приветствовали решение США восстановить первый транш санкций в отношении Ирана.

"Это важный шаг к тому, чтобы заставить Иран встать на правильный путь и загнать иранского тигра в клетку", - заявил официальный представитель Израиля, которого цитирует в понедельник газета "Исраэль хайом".

Он также отметил, что с восстановлением к 4 ноября второй волны санкций давление на Иран "достигнет критической массы и вынудит Тегеран отказаться от агрессивного поведения в регионе".

В понедельник истекает срок, к которому США должны восстановить первую часть санкций против Ирана, приостановленных после заключенного в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы. 8 мая этого года президент Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД и восстановлении односторонних американских санкций в отношении Тегерана.

По сообщениям СМИ, первый транш санкций, которые коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами, вступит в силу в полдень 7 августа по вашингтонскому времени. Срок восстановления второго транша наиболее жестких санкций, которые затронут энергетику, финансы и ряд других чувствительных сфер иранской экономики, истекает 4 ноября.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]