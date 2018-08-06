Американский сенатор рассматривает возможность инцидента между военными США и РФ в Сирии как катастрофу

Возможность возникновения инцидента между американскими и российскими военными в Сирии является худшим сценарием, заявил Сенатор США Рэнд Пол.
"Это просто сумасшествие, что наши военные вовлечены в эти действия (в Сирии) и не разговаривают. С моей точки зрения самый плохой сценарий - это какой-то инцидент с нашими кораблями или самолетами, который может привести к военному конфликту. Это было бы катастрофой", - сказал Р.Пол на встрече с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким в понедельник.
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