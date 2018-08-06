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СНГ 06.08.2018 19:17

Орхана Джемаля похоронят в Москве во вторник - коллега

Похороны погибшего в Центральноафриканской Республике журналиста Орхана Джемаля состоятся в Москве во вторник, сообщил его коллега Максим Шевченко.

"Завтра, если ничего экстраординарного не случится, сначала в Соборной мечети будет проведен соответствующий исламский обряд - джаназа, на котором могут присутствовать все желающие, не только мусульмане, соответствующим образом одетые. Это будет в районе часа дня", - сказал М.Шевченко "Интерфаксу".

"После этого Орхан будет похоронен на Хованском кладбище", - добавил он.

Ранее режиссер Павел Костомаров сообщил, что похороны погибшего в ЦАР Александра Расторгуева также состоятся 7 августа.

"Воля родственников Саши Расторгуева. Саша упокоится в Москве во вторник 7 августа", - сообщил П.Костомаров в своем "Фейсбуке".

Отпевание А.Расторгуева начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана в Столешниковом переулке, прощание пройдет в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

31 июля стало известно, что в ЦАР 30 июля в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

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Тэги: РОССИЯ, ЦАР, ЖУРНАЛИСТ, ПОХОРОНЫ


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