Американский сенатор Пол не видит военного решения проблемы Сирии и Афганистана

Проблемы Сирии и Афганистана невозможно решить военным путем, заявил американский сенатор Рэнд Пол.

"Военного решения проблемы Афганистана нет. То же самое можно сказать и о Сирии. Никто не может полностью победить в Сирии", - сказал Р.Пол на встрече с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким в понедельник.