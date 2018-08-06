Позиции Асада усилились и он сейчас останется у власти - сенатор США Пол

Сенатор США Рэнд Пол выразил мнение, что президент Сирии Башар Асад останется у власти.

"Я думаю, что сейчас он останется",- сказал Р.Пол на встрече с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, подчеркнув, "что Асад сейчас находится в самой сильной позиции за последние пять лет".

"Но я не думаю, что в Сирии произойдет безоговорочная капитуляция",- добавил он.