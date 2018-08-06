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Дальнее зарубежье 06.08.2018 19:46

Позиции Асада усилились и он сейчас останется у власти - сенатор США Пол

Сенатор США Рэнд Пол выразил мнение, что президент Сирии Башар Асад останется у власти.

"Я думаю, что сейчас он останется",- сказал Р.Пол на встрече с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, подчеркнув, "что Асад сейчас находится в самой сильной позиции за последние пять лет".

"Но я не думаю, что в Сирии произойдет безоговорочная капитуляция",- добавил он.

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Тэги: США, СЕНАТОР, АСАД, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]