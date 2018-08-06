В результате взрыва в Болонье пострадали не менее 20 человек - СМИ

Как минимум, 20 человек пострадали в результате взрыва в городе Болонья в Италии, сообщает в понедельник телеканал "Раи ньюс".

Некоторые из пострадавших получили осколочные ранения, отмечает телеканал.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в районе аэропорта Болоньи, после чего начался пожар.

По данным газеты "Репубблика", взрыв произошел после аварии с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества .

В дирекции аэропорта Болоньи отметили, что этот инцидент не повлиял на режим его работы.