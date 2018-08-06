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Регион 06.08.2018 17:37

Экс-глава МИД Грузии Зурабишвили объявила о намерении баллотироваться в президенты

Независимый депутат грузинского парламента, бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили в понедельник объявила о своем намерении баллотироваться в президенты.

"Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента. Это мое решение, которое я долго обдумывала. Такие решения не принимаются за один день, так как это очень большая ответственность", - заявила на брифинге С.Зурабишвили в понедельник.

Говоря о своих планах в случае избрания на пост президента, она заявила, что, в первую очередь, хочет стабильности в Грузии.

"Не могу припомнить ни одной другой страны в мире, которая бы за полтора века потеряла столько территорий, как Грузия", - отметила экс-глава МИД республики, по словам которой, Грузия должна перейти "на новый жизненный этап".

Ранее в правящей партии "Грузинская мечта" не исключили, что партия не станет выдвигать своего кандидата на президентских выборах и поддержит независимого кандидата. По сообщениям грузинских СМИ, таким кандидатом может стать С.Зурабишвили.

С.Зурабишвили в 2013 году намеревалась участвовать в выборах, однако тогда ЦИК Грузии отказал в ее регистрации в качестве кандидата в связи с наличием у нее двойного гражданства - грузинского и французского. На прошлой неделе С.Зурабишвили внесла заявление в посольство Франции в Тбилиси с просьбой лишить ее французского гражданства.

В среду сообщалось, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили специальным указом назначил проведение очередных президентских выборов в стране 28 октября.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТ


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