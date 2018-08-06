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СНГ 06.08.2018 20:03

Свыше 6 тысяч украинцев осуждены по всему миру - МИД

Более 10 тыс. граждан Украины по состоянию на конец июля задержаны, осуждены или отбывают наказание по всему миру, сообщил госсекретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"По состоянию на 30 июня этого года, это общая статистика, которую мы имеем по всему миру: арестованы, задержаны, осуждены или отбывают наказание в разных странах мира более 10 тыс. граждан Украины, из них более 6 тысяч - осуждены", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

По словам дипломата, приоритетом в деятельности является работа с политически мотивированными делами, осуждённые к смертной казни или пожизненно отбывающие наказание.

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Тэги: УКРАИНА, МИР, ЗАДЕРЖАННЫЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]