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Происшествия 06.08.2018 17:44

В Азербайджане арестовано 5 человек по 8 уголовным делам по фактам нанесения вреда экологии на $1,6 млн

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила 8 уголовных дел в связи с правонарушениями в деятельности 96 песчано-гравийных карьеров, принадлежащих физическим и юридическим лицам, говорится в сообщении ведомства.

«В связи с нарушениями в деятельности 96 песчано-гравийных карьеров Генпрокуратурой возбуждено 8 уголовных дел по статьям 192 (незаконное предпринимательство), 247 (нарушение правил охраны (защиты) окружающей среды во время выполнения работ), 308 (злоупотребление служебным положением) и др. статьям УК Азербайджана», - отмечается в информации.

Следствие по данным делам ведет Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

При этом материалы по 6 уголовным делам выделены в отдельное делопроизводство и следствие по ним завершено.

Согласно информации Генпрокуратуры, основанием для возбуждения уголовных дел стали материалы, собранные сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов в ходе мониторинга деятельности песчано-гравийных карьеров в отдельных районах страны.

«Результаты мониторинга выявили серьезные нарушения правил и условий лицензирования в сфере сохранения структуры земли, в том числе месторождений речного песка. Это создало серьезную угрозу для окружающей среды, инфраструктурных объектов, сети водоснабжения, гидротехнических сооружений и берегоукрепительных плотин, а также была выявлена эрозия речных потоков», - подчеркивается в сообщении.

В отношении руководителей 6 компаний, подозреваемых в несоблюдении правил охраны окружающей среды в ходе эксплуатации горнодобывающих объектов и требований по получению лицензии от соответствующего органа исполнительной власти, продолжения незаконной предпринимательской деятельности, нарушении условий лицензирования и в злоупотреблении служебным положением, были выдвинуты обвинения по указанным статьям.

В числе обвиняемых: глава ОАО «Евразийская строительная корпорация Evrascon» Манаф Ширинов, руководитель ООО «Titanik-5» Шахин Мамедов, высокопоставленное лицо по выполнению работ в ООО «Azvirt» Ибрагим Гулиев, глава ООО «Alyans» Нариман Яхьяев, руководитель ООО «Gulovse» Махир Аллахвердиев и глава ООО «Qara-Qum Holding» Васиф Агаев. "При этом М.Аллахвердиев взят под контроль полиции, а в остальных лиц выбрана мера пресечения в виде ареста решениями суда", - подчеркивается в сообщении.

"Для обеспечения полного возмещения выявленного в процессе следствия материального ущерба, нанесенного государству и природе из-за незаконной предпринимательской деятельности в размере 2,7 млн манатов (около $1,6 млн по текущему курсу), и 187 тыс. манатов по фактам уклонения от налогообложения, уголовные дела направлены на рассмотрение в соответствующие судебные инстанции»,- отмечается в информации.

Генпрокуратура продолжает необходимые мероприятия для выявления и привлечения к ответственности полного круга обвиняемых по другим уголовным делам, расследуемым в этой сфере, и для обеспечения выплаты ущерба нанесенного природе.

Н.Аббасова

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Тэги: КАРЬЕРЫ, НАРУШЕНИЯ, АРЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]