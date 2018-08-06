Индийская Kalpataru построит таджикский участок международной ЛЭП CASA-1000

Индийская Kalpataru Power Transmission Limited построит таджикский участок международной линии электропередачи Центральная Азия - Южная Азия (CASA-1000), сообщают в понедельник таджикские СМИ со ссылкой на главу госхолдинга "Барки точик" ("Энергия Таджикистана") Мирзо Исмоилзоду.
"Барки точик" подписал соответствующее соглашение с индийской компанией, согласно которому строительство таджикского участка должно быть завершено в 2021 году. Работы по прокладке этой линии уже начались.
Kalpataru также занимается строительством ЛЭП CASA-1000 на территории Афганистана.
В настоящее время, отметил М.Исмоилзода, на стадии согласования находятся вопросы выбора подрядчиков по строительству других объектов по проекту CASA-1000, в частности, конверторной подстанции пропускной способностью 1300 МВт, которая будет возведена в Сангтуде.
Общая стоимость проекта CASA-1000 по поставке электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан превышает $1 млрд. Расходы на строительство инфраструктуры на территории Таджикистана, по данным "Барки точик", составят $351 млн.
Ожидается, что 70% передаваемой по ЛЭП электроэнергии будет из Таджикистана, 30% - из Киргизии
Инвесторами проекта на территории Таджикистана выступают международные финансовые институты - Всемирный банк (ВБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), правительство Великобритании и другие.
В частности, на строительство таджикского участка ВБ выделит $45 млн, ИБР - $70 млн, ЕБРР - $110 млн.
Kalpataru Power Transmission Limited является частью группы Kalpataru, созданной в 1969 году. Это многоотраслевой конгломерат, охватывающий сектора недвижимости, производства и передачи электроэнергии, строительства зданий, сооружений и объектов инфраструктуры.
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