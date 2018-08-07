Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее

В настоящее время трудно представить магазины строительных материалов без продукции «Norm». Причина этого в том, что на рынке имеется огромный спрос на высококачественные продукцию «Norm». О деятельности и планах компании рассказал в интервью генеральный директор компании Хеннинг Сассе.

Г-н Хеннинг, продукция Вашей компании хорошо известна всем на строительном рынке. Мы бы хотели, чтобы читатели получили больше информации о руководстве компании, в частности, о Вас.

Вот уже 20 лет как я работаю в цементной промышленности. Впервые я приступил к этой работе в Германии. Позже, в 2004 году я начал работать в Баку. Более 5 лет я проработал на Гарадагском цементном заводе в качестве Технического директора. У меня есть опыт работы в этой области в нескольких странах. Так, 4 года я работал в России и еще 4 года - в Индии. С 2017 года я снова работаю в Азербайджане Генеральным директором завода «Norm Sement».

Такой крупный завод должен иметь и крупные успехи. Поэтому мы хотели бы взглянуть на путь завода и узнать о достигнутых успехах.

С момента производства первого цемента мы добились определенных успехов.Основание цементного завода «Norm» как проекта было заложено в 2011 году. Завод был построен в краткие сроки. Первый цемент мы изготовили в 2013 году. А первый клинкер был выпущен в 2014 году. В течение этих лет завод Norm Sement» еще больше увеличил возможности производства и продажи. Сегодня наш цементный завод стал одной из ведущих фигур цементного рынка. «Norm» является крупнейшим цементным заводом в регионе и имеет производственную мощность в 2 миллиона тонн цемента в год, наш завод оснащен первоклассном оборудованием, отвечающим самым современным стандартам.

Раз уж разговор зашел о качестве, оборудование и продукцию каких престижных компаний вы используете?

Завод оснащен современным и высококачественным оборудованием. Двигатели и многие прочие установки на заводе объекты оснащены одной из самых влиятельных компаний в мире «Siemens». Также одним из известных производителей оборудований в нашей отрасли является немецкая компания «Hazemag», специализирующаяся на производстве дробилок (crusher). Дробилки нашего завода также произведены этой компании.

Одним из основных оборудований, установленным на заводе, является вертикальная мельница мощностью 4500 кВт, измельчающая сырьё и добавки, которую мы закупили у компании «Gerb.Pfeiffer». Клинкерный холодильник был предоставлен знаменитой немецкой компанией «Cladius Peters».

Как вы думаете, можно сказать, что «качественное оборудование является также гарантом качественной, отличной продукции»?

Я бы сказал не гарантом, а одним из основных условий. Многое зависит от того, как мы используем и управляем этим оборудованием. Так, могу вас заверить, что наряду с качественным оборудованием мы добиваемся высококачественного производства с помощью правильной рабочей процедуры и профессиональных специалистов. Однако многое зависит и от использования продукции. Как я уже отметил, с помощью опытных профессионалов и надежных технологий можно добиться высокого качества.

Какие меры предпринимаются для безопасности ваших сотрудников?

Для того, чтобы быть готовыми к возможной чрезвычайной ситуации, организуются необходимые тренинги. Все наши сотрудники заранее обучены, чтобы иметь возможность безопасно работать на заводе. Не только наши сотрудники, но и представители сторонних компаний, работающие на территории завода, информируются о правилах безопасности. В нашем отделе ОТОСБ работают 4 сотрудника. Кроме того, если сотрудник «NORM» столкнется с небезопасными условиями на заводе, он должен сообщить об этом и немедленно приостановить работу. Возникшая в этом случае опасность должна быть устранена, и рабочий процесс должен быть восстановлен. Как бы хорошо не работал завод, для нас неприемлемо, если не предпринимаются необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников. Хизнь и здоровье сотрудников предприятия для нас основной приоритет.

Удовлетворены ли вы уровнем профессионализма сотрудников цементного завода «Norm»?

В настоящее время только я и ещё один мой коллега работаем как зарубежные эксперты «Norm». Все остальные - местные сотрудники. В действительности, одной из наших целей является обеспечение работой местного населения. Когда завод приступил к своей деятельности, здесь работало большое количество иностранных экспертов. Радует тот факт, что в настоящее время завод почти на 100% работает за счет местных сотрудников. Я очень доволен уровнем профессионализма наших сотрудников. Однако наша цель - еще больше повысить уровень их профессионализм, для чего мы постоянно организуем тренинги и обмен опытом с зарубежными коллегами.

Как Вы думаете, в какой отрасли строительного сектора необходимы высококвалифицированные кадры?

В действительности, мы являемся производителем строительных материалов. Как и в других отраслях, нам всегда нужны высококвалифицированные электрики, механики, а также кадры в области технического обслужевания. Мы довольны нашими нынешними специалистами завода. Однако по информации, которую мы периодически получаем от конкурентов на рынке, в некоторых отраслях по-прежнему существует потребность в сильных специалистах. В частности, непросто найти хороших специалистов в области электротехники и автоматизации. Что касается строительного сектора, мы сотрудничаем с местными мастерами и создаем условия для роста или дальнейшего развития специалистов в области строительства. В качества примера можно привести «Клуб мастеров Norm». Таким образом, мы заинтересованы в повышении профессионального уровня не только сотрудников завода, но и клиентов.

Сколько сотрудников работают в настоящее время на цементном заводе «Norm»?

В настоящее время в «Norm» работают около 300 человек, учитывая персонал завода и сотрудников городского офиса.

С какими зарубежными организациями сотрудничает Ваша компания? Какова цель этого сотрудничества?

Как вы знаете, существуют разные формы сотрудничества. И мы сотрудничаем в двух аспектах. Первое - это сотрудничество в области качественной продукции. Так, произведенная нами продукция постоянно тестируется и сертифицируется влиятельным немецким научно-исследовательским институтом «VDZ». Кроме того, мы продолжаем наше сотрудничество с Турецкой ассоциацией производителей цемента в направлении повышения качества продукции.

Другим аспектом нашего сотрудничества является подготовка и обучение персонала. Как вы знаете, Азербайджан - небольшая страна, поэтому существует потребность в привлечении подобных инструкторов из заграницы. Поэтому мы сотрудничаем с цементными ассоциациями как Турции, так и Германии, наши сотрудники отправляются для обучения и семинаров заграницу, а иногда эксперты приглашаются в нашу страну.

Как Вы думаете, какая профессиональная поддержка необходима Вашему заводу?

Я считаю, что одной из основных областей, которая нуждается в развитии, - это изучение новых типов цемента. Мы хотим расширить портфель нашей продукции и естественно, что нам нужна профессиональная поддержка в этой области, и мы верим, что вместе мы будем шагать более уверенно.

Кроме того, мы продолжаем исследования производственных технологий, в настоящее время в качестве топлива мы используем, в основном, природный газ. Но мы думаем об использовании в будущем альтернативной энергии в качестве топлива. В этой области нам также может потребоваться профессиональная поддержка.

Как «Norm» поддерживает клиентов? По каким причинам клиенты предпочитают сотрудничество с «Norm»?

Прежде всего, как я уже отметил, мы предлагаем им качественную продукцию, что является основным условием для клиентов. Кроме того, мы обеспечиваем клиентов профессиональной технической поддержкой. Так, наши специалисты дают клиентам рекомендации относительно проектирования сферы применения бетона, произведенного из нашей цементной продукции, получения более качественных бетонных изделий с меньшими расходами. Эта техническая поддержка осуществляется нашей командой, и мы планируем дальнейшее расширение этих услуг в будущем. Помимо этого, организуем тренингы для персонала наших клиентов с привлечением местных и иностранных специалистов, а также организуем их участие на мехдународных конференциях и семинарах.

Каковы Ваши основные цели?

Мы планируем расширить ассортимент нашей продукции. И считаем, что на цементном рынке Азербайджана есть потребность дополнительно в 3-4 видах цемента, и мы намерены работать над этим. Кроме того, как производитель строительных материалов, в будущем мы можем думать о производстве дополнительных строительных материалах. У нашей предприятии несколько целей для дальнейшего развития: в первую очередь, это касается строительных материалов на основе цемента и бетона, в том числе, сборной бетонной конструкции, и современной бетонной панели.

Нашей целю является заменение дорогих импортных материалов доступными и эффективными материалами местного производства. Мы также активно пропогандируем наших клиентов инвестировать в современные строительные материалы. Это стимулирует развитие строительного рынка и внедрение современных материалов и методов строительства на местный рынок. С этой целю мы планируем создание бетонного центра для обслуживания растуших нужд строительства и применения инновационных методов в нашей стране.

Бетонный центр также будет развивать новые стандарты для инертных материалов и заполнителей. Наши исследования позволяют заметить, что рынок этих материалов недостаточно развит и качество материалов должно быть существенно повышено. Именно с этой целю мы производим геологические работы во всей территории нашей страны.

Мы также работаем над рядом проектов, связанных с разработкой и реконструкцией бетонных дорог в Азербайджане.

Мы надеемся, что вскоре и в этом направлении мы запустим масштабные успешные проекты как для наших клиентов, так и для общественности.

На ваш взгляд, какие изменения вас ожидают, если «Norm» достигнет поставленных целей?

Отличный вопрос. Если честно, в данный момент у меня нет на него реального ответа. Надеюсь, что достижение наших целей принесет нам новые достижения. Наши клиенты останутся довольны. Точнее, еще более довольны. Их удовлетворенность – это наша удовлетворенность.

В целом, каких новинок вы ожидаете от строительной отрасли Азербайджана?

Считаю, что в строительную отрасль Азербайджана могут быть привлечены более современные технологии. В результате, люди предпочтут использовать бетон с более высокой прочностью. Некоторые компании делают это в настоящее время.

Кроме того, в Азербайджане может использоваться более механизированная и автомотизированная технология производства, примером чему может служить технология строительства на основе сборного железобетона.

Думаю, каждое правительство должно поддерживать производство и использование местных строительных материалов для дальнейшего развития местного строительного рынка.

Что касается цемента, в настоящее время спрос на цементную продукцию может быть полностью удовлетворен за счет местного производства.