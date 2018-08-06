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Дальнее зарубежье 06.08.2018 18:00

В результате взрыва в Болонье один человек погиб, пострадали не менее 55 человек - СМИ

Как минимум, 55 человек пострадали и один погиб в результате взрыва в городе Болонья, сообщают в понедельник итальянские СМИ.

Некоторые из пострадавших получили осколочные ранения, отмечает телеканал. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в районе аэропорта Болоньи, после чего начался пожар.

По данным газеты "Репубблика", взрыв произошел после аварии с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества .

В дирекции аэропорта Болоньи отметили, что этот инцидент не повлиял на режим его работы.

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Тэги: БОЛОНЬЯ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]