В результате взрыва в Болонье один человек погиб, пострадали не менее 55 человек - СМИ

Как минимум, 55 человек пострадали и один погиб в результате взрыва в городе Болонья, сообщают в понедельник итальянские СМИ.

Некоторые из пострадавших получили осколочные ранения, отмечает телеканал. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в районе аэропорта Болоньи, после чего начался пожар.

По данным газеты "Репубблика", взрыв произошел после аварии с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества .

В дирекции аэропорта Болоньи отметили, что этот инцидент не повлиял на режим его работы.