Правящая партия Грузии решила не выдвигать кандидата на президентских выборах

Правящая партия "Грузинская мечта" не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах, заявил председатель парламента Грузии, исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

"Было принято принципиальное решение, что "Грузинская мечта" не представит своего кандидата на выборах", - сказал он в понедельник на брифинге после состоявшихся в центральном офисе "Грузинской мечты" в Тбилиси консультаций.

По словам И.Кобахидзе, партия позже примет решение о том, кого будет поддерживать на президентских выборах.

Ранее в партии не исключили, что поддержат независимого кандидата. По сообщениям грузинских СМИ, таким независимым кандидатом может стать экс-глава МИД Грузии Саломе Зурабишвили. Между тем ранее в понедельник С. Зурабишвили объявила о своем намерении баллотироваться в президенты.

"Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента. Это мое решение, которое я долго обдумывала. Такие решения не принимаются за один день, так как это очень большая ответственность", - заявила она на брифинге.

1 августа сообщалось, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили специальным указом назначил проведение очередных президентских выборов в стране 28 октября.