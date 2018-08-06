Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9644 RUR   0.0268 GBR   2.2082 TRY   0.3325

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.49 Brent   73.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 40° Завтра 25° 34° 9 Авг 25° 33° 10 Авг 23° 32°

Регион 06.08.2018 18:03

Правящая партия Грузии решила не выдвигать кандидата на президентских выборах

Правящая партия "Грузинская мечта" не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах, заявил председатель парламента Грузии, исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

"Было принято принципиальное решение, что "Грузинская мечта" не представит своего кандидата на выборах", - сказал он в понедельник на брифинге после состоявшихся в центральном офисе "Грузинской мечты" в Тбилиси консультаций.

По словам И.Кобахидзе, партия позже примет решение о том, кого будет поддерживать на президентских выборах.

Ранее в партии не исключили, что поддержат независимого кандидата. По сообщениям грузинских СМИ, таким независимым кандидатом может стать экс-глава МИД Грузии Саломе Зурабишвили. Между тем ранее в понедельник С. Зурабишвили объявила о своем намерении баллотироваться в президенты.

"Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента. Это мое решение, которое я долго обдумывала. Такие решения не принимаются за один день, так как это очень большая ответственность", - заявила она на брифинге.

1 августа сообщалось, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили специальным указом назначил проведение очередных президентских выборов в стране 28 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Правящая партия "Грузинская мечта" может не выставить на президентских выборах своего кандидата во имя развития демократии - премьер Миллиардер Иванишвили возглавил правящую в Грузии партию Миллиардер Иванишвили единогласно избран политсоветом "Грузинской мечты" кандидатом на пост главы правящей партии В "Грузинской мечте" ожидают кадровые перестановки из-за возвращения Иванишвили Миллиардер Иванишвили возглавит правящую в Грузии партию У "Грузинской мечты" будет достойный кандидат на президентских выборах - премьер Грузии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]