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Транспорт и связь 06.08.2018 18:12

Минэкономики Азербайджана получит свыше 10 млн манатов на строительство пассажирского терминала в морском порту в Аляте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить из госбюджета 10,2 млн манатов на строительство пассажирского терминала на территории нового Бакинского международного морского торгового порта (БММТП).

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Средства на строительство пассажирского терминала будут выделены министерству экономики Азербайджана в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 мая 2018 года принял участие в церемонии открытия Бакинского международного морского торгового портового комплекса.

Строительство БММТП велось в поселке Алят (пригород Баку) на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал и терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ.

По завершению первого этапа строительных работ его мощность составит до 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров. После завершения второго этапа мощность порта увеличится до 17 млн тонн грузов и 150 тыс. контейнеров, третьего этапа - до 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров.

А.Азизов

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Тэги: ПОРТ, ТЕРМИНАЛ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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