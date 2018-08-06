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Дальнее зарубежье 06.08.2018 18:21

Алиев направил соболезнования Индонезии в связи с многочисленными жертвами землетрясения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо соболезнования в связи с последствиями землетрясения на острове Ломбок.

"Меня опечалила новость о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения. В связи с этой трагедией, выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа соболезнования всему народу Индонезии, родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и раненным", - говорится в послании И.Алиева.

Жертвами землетрясения на острове Ломбок стали, как минимум, 98 человек. По словам местных властей, все погибшие являются гражданами Индонезии.

Число жертв, по словам представителей местных властей, вероятнее всего возрастет. Серьезные травмы получили 230 человек.

На острове разрушены некоторые мосты, в ряде районов не работает электричество, и повреждены дороги. Порядка 20 тыс. человек находятся во временных укрытиях.

По данным местных властей, магнитуда землетрясения составила 7, а по данным Геологической службы США - 6,9.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10,5 км в северной части Ломбока. Первоначально сообщалось об опасности цунами, однако позднее власти отменили предупреждение об этой угрозе.

Землетрясение случилось всего неделю спустя после еще одного землетрясения на острове Ломбок, которое привело к гибели 17 человек.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ИНДОНЕЗИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]