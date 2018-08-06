В ЕС во вторник вступят в силу меры, блокирующие санкции США против Ирана

Европейская комиссия объявила в понедельник о вводе 7 августа обновленного блокирующего регламента ЕС в отношении экстерриториальных санкций США против Ирана.

"Завтра утром новые санкции, вводимые Соединенными Штатами против Ирана, вступают в силу. Вот почему также вступает в силу блокирующий регламент Европейского союза в обновленной версии с целью защитить предприятия, у которых есть торговые отношения с Ираном, против экстерриториальных санкций США", - сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева, знакомя журналистов с соответствующим коммюнике ЕК.

"Это обновление блокирующего регламента соответствует воле Европейского союза продолжать полную и эффективную реализацию соглашения по иранскому атому, которое называют Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), в частности, путем поддержки экономических и торговых отношений между ЕС и Ираном, нормализовавшихся с тех пор, как это соглашение привело к снятию санкций, связанных с ядерной программой", - говорится в документе Еврокомиссии.

В нем напоминается, что процесс обновления блокирующего регламента с целью добавить к рамкам его применения экстерриториальные санкции, которые США восстанавливают в отношении Ирана, был запущен Европейской комиссией 6 июня 2018 года. За этим последовал двухмесячный период изучения проблемы Советом ЕС и Европарламентом. Поскольку ни один из этих органов не выдвинул возражений, обновленная версия регламента будет опубликована в "Официальном журнале" ЕС 7 августа и в тот же день вступит в силу, сообщают в Брюсселе.

Блокирующий регламент предоставляет операторам ЕС право на возмещение соответствующими лицами любого ущерба, вытекающего из экстерриториальных санкций США, и отменяет в Европейском союзе любые решения иностранного правосудия, основанные на таких санкциях.

Регламент также запрещает операторам подчиняться этим санкциям, если для этого нет исключительного разрешения Еврокомиссии в тех случаях, когда несоблюдение санкций серьезно ущемляет их интересы или интересы союза. Такие разрешения будут предоставляться в соответствии с критериями, которые также будут опубликованы 7 августа.

С целью помочь предприятиям ЕС применять обновленный блокирующий регламент Еврокомиссия опубликует разъяснительный документ, чтобы облегчить понимание соответствующих юридических актов.

"Европейский союз полностью придерживается своего обязательства продолжать полную и эффективную реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий столь долго, сколько Иран также будет соблюдать свои обязательства в ядерной области", - подтверждают в Брюсселе.

В Еврокомиссии считают, что снятие санкций, связанных с иранской ядерной деятельностью, позволяющее нормализовать экономические и коммерческие отношения с Ираном, представляет собой главный элемент СВПД.

"В то же время Европейский союз обязуется также поддерживать сотрудничество с Соединенными Штатами, которые остаются для него партнером и непременным союзником", - отмечается в коммюнике ЕК.

В документе говорится, что, помимо названных мер, ЕС продолжает заниматься вместе с государствами-членами и другими партнерами разработкой конкретных мер, призванных поддержать сотрудничество с Ираном в основных секторах экономики, особенно в таких, как банки и финансовая сфера, торговля и инвестиции, нефть и транспорт.