В ДТП на юге Италии погибли 11 мигрантов, трое пострадали

По меньшей мере, 11 мигрантов погибли в дорожно-транспортном происшествии в коммуне Фоджа в области Апулия на юго-востоке Италии, сообщает в понедельник итальянский телеканал РАИ.

Кроме того, еще трое получили травмы. Все погибшие и пострадавшие в ДТП прибыли в Италию из стран Африки.

По данным телеканала, столкновение произошло между грузовиком и фургоном с рабочими, которые возвращались после сельскохозяйственных работ.

На месте происшествия находятся кареты скорой помощи и полицейские.