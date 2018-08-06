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Регион 06.08.2018 21:09

В Грузии после череды аварий в ткибульской шахте, унесших жизни десяти горняков, задержаны шесть человек

В Грузии задержаны шесть работников ткибульской шахты имени Миндели по факту происшедших в ней в этом году аварий, в результате которых погибли десять горняков, еще девять пострадали.

В числе задержанных - бывший директор Акакий Ахвледиани, главный инженер Гизо Киркитадзе, менеджер Мамули Кублашвили, начальник участка Муради Абуладзе, а также его заместитель и помощник.

Как сообщает в понедельник первый канал Общественного вещателя Грузии, некоторых из них арестовали прямо в здании администрации шахты, некоторых - по месту жительства.

Какие конкретно обвинения предъявлены задержанным, пока неизвестно, поскольку МВД Грузии еще не сделало официального заявления.

Как сообщалось, 16 июля в результате очередной аварии в шахте им. Миндели погибли четыре человека, а шесть человек получили травмы, после чего все шахты и угольные карьеры в городе Ткибули были опечатаны до конца расследования.

По информации МВД Грузии, в тоннеле шахты, предположительно, произошел взрыв метана, в результате которого за деформацией стен последовал обвал потолка. Следствие ведется по ст. 240 УК Грузии (гибель людей на производстве из-за нарушений правил безопасности).

5 апреля из-за обрушения боковых сводов тоннеля на этой же шахте им. Миндели погибли шесть горняков, еще трое пострадали.

Шахта им. Миндели входит в компанию "Сахнахшири" ("Грузуголь"), которая принадлежит холдингу "Грузинская индустриальная группа" (GIG).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ШАХТА, ЖЕРТВЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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