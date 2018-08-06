В Грузии после череды аварий в ткибульской шахте, унесших жизни десяти горняков, задержаны шесть человек

В Грузии задержаны шесть работников ткибульской шахты имени Миндели по факту происшедших в ней в этом году аварий, в результате которых погибли десять горняков, еще девять пострадали.
В числе задержанных - бывший директор Акакий Ахвледиани, главный инженер Гизо Киркитадзе, менеджер Мамули Кублашвили, начальник участка Муради Абуладзе, а также его заместитель и помощник.
Как сообщает в понедельник первый канал Общественного вещателя Грузии, некоторых из них арестовали прямо в здании администрации шахты, некоторых - по месту жительства.
Какие конкретно обвинения предъявлены задержанным, пока неизвестно, поскольку МВД Грузии еще не сделало официального заявления.
Как сообщалось, 16 июля в результате очередной аварии в шахте им. Миндели погибли четыре человека, а шесть человек получили травмы, после чего все шахты и угольные карьеры в городе Ткибули были опечатаны до конца расследования.
По информации МВД Грузии, в тоннеле шахты, предположительно, произошел взрыв метана, в результате которого за деформацией стен последовал обвал потолка. Следствие ведется по ст. 240 УК Грузии (гибель людей на производстве из-за нарушений правил безопасности).
5 апреля из-за обрушения боковых сводов тоннеля на этой же шахте им. Миндели погибли шесть горняков, еще трое пострадали.
Шахта им. Миндели входит в компанию "Сахнахшири" ("Грузуголь"), которая принадлежит холдингу "Грузинская индустриальная группа" (GIG).
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