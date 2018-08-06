Трамп выражает готовность работать над всеобъемлющим соглашением с Ираном по вызывающим недовольство у США вопросам

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что параллельно с восстановлением американских санкций против Ирана открыт к идее о работе с этой страной над соглашением по решению вызывающих недовольство у Вашингтона вопросам.

"В то время, как мы продолжаем оказывать максимальное давление на иранский режим, я остаюсь открытым к более всеобъемлющему соглашению, касающегося всего спектра вредоносных действий режима. В частности, речь идет о программе по разработке баллистических ракет и о поддержке терроризма", - отмечается в заявлении Д.Трампа, опубликованном Белым домом.

В документе президент подтверждает, что часть американских санкций будет восстановлена 7 августа, а остальная часть - 5 ноября 2018 года.