Трамп выражает готовность работать над всеобъемлющим соглашением с Ираном по вызывающим недовольство у США вопросам

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что параллельно с восстановлением американских санкций против Ирана открыт к идее о работе с этой страной над соглашением по решению вызывающих недовольство у Вашингтона вопросам.
"В то время, как мы продолжаем оказывать максимальное давление на иранский режим, я остаюсь открытым к более всеобъемлющему соглашению, касающегося всего спектра вредоносных действий режима. В частности, речь идет о программе по разработке баллистических ракет и о поддержке терроризма", - отмечается в заявлении Д.Трампа, опубликованном Белым домом.
В документе президент подтверждает, что часть американских санкций будет восстановлена 7 августа, а остальная часть - 5 ноября 2018 года.
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