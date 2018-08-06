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Дальнее зарубежье 06.08.2018 20:55

Трамп выражает готовность работать над всеобъемлющим соглашением с Ираном по вызывающим недовольство у США вопросам

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что параллельно с восстановлением американских санкций против Ирана открыт к идее о работе с этой страной над соглашением по решению вызывающих недовольство у Вашингтона вопросам.

"В то время, как мы продолжаем оказывать максимальное давление на иранский режим, я остаюсь открытым к более всеобъемлющему соглашению, касающегося всего спектра вредоносных действий режима. В частности, речь идет о программе по разработке баллистических ракет и о поддержке терроризма", - отмечается в заявлении Д.Трампа, опубликованном Белым домом.

В документе президент подтверждает, что часть американских санкций будет восстановлена 7 августа, а остальная часть - 5 ноября 2018 года.

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Тэги: ТРАМП, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]