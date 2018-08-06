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Дальнее зарубежье 06.08.2018 21:50

Израиль поддерживает восстановление санкций США в отношении Ирана - посол Израиля

Израиль приветствует решение США восстановить санкции в отношении Ирана, заявил журналистам посол Израиля в России Гарри Корен в понедельник.

"Мы поддерживаем эти санкции, потому что нам удалось показать, что Иран, несмотря на соглашение, которое было подписано в 2015 году, все-таки свои намерения продолжить военную программу не отменил. И по соглашению нам было понятно, что оно в конце концов позволит иранцам сделать прорыв через несколько лет, потом уже так сказать: "иди ищи", - сказал Г.Корен, который находится в понедельник в Ставрополе с рабочим визитом.

"Санкционный режим показал свою эффективность в прошлом по отношению к Ирану. Мы, несомненно, поддерживаем американскую политику по отношению к Ирану", - подчеркнул посол.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, рассчитывают ли США и Израиль, что эти санкции и более жесткие, которые будут приняты в ноябре, в конечном счете приведут к уходу нынешних властей, дипломат ответил, что "предпочитает не заниматься этой тематикой".

"Для нас, в конце концов, самое главное - это была ядерная военная программа иранская, хотя у нас тоже нет никаких иллюзий по отношению к характеру руководства иранского: это же не только по линии ядерной, это по линии поддержки терроризма и ущемления прав человека, и вообще экспансии на Ближнем Востоке", - отметил Г.Корен.

По его словам, Иран ведет "очень опасную подрывную политику, которая может привести к плачевной и опасной ситуации даже без связи с его ядерной программой".

В понедельник истекает срок, к которому США должны восстановить первую часть санкций против Ирана, приостановленных после заключенного в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы. 8 мая этого года президент Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД и восстановлении односторонних американских санкций в отношении Тегерана.

По сообщениям СМИ, первый транш санкций, которые коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами, вступит в силу в полдень 7 августа по вашингтонскому времени. Срок восстановления второго транша наиболее жестких санкций, которые затронут энергетику, финансы и ряд других чувствительных сфер иранской экономики, истекает 4 ноября.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]