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Регион 06.08.2018 22:05

Рухани считает бессмысленной идею США одновременно вести переговоры с Ираном и восстанавливать санкции

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в понедельник, что считает бессмысленной идею Вашингтона о сочетании восстановления санкций против Тегерана и старта диалога по вызывающим недовольство США вопросам.

По сообщению западных СМИ, в ходе выступления президент заявил, что сочетание этих двух действий "совершенно бессмысленно".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РУХАНИ, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]