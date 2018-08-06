Рухани считает бессмысленной идею США одновременно вести переговоры с Ираном и восстанавливать санкции

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в понедельник, что считает бессмысленной идею Вашингтона о сочетании восстановления санкций против Тегерана и старта диалога по вызывающим недовольство США вопросам.

По сообщению западных СМИ, в ходе выступления президент заявил, что сочетание этих двух действий "совершенно бессмысленно".