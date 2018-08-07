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Дальнее зарубежье 07.08.2018 09:00

США восстановили первый блок санкций против Ирана

Соединенные Штаты во вторник воccтановили ограничительные меры против Ирана в связи с тем, что президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из международной сделки с Ираном по атому, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

В американской администрации ранее объявили, что санкции США против Ирана возобновляются во вторник в 00:01 по летнему восточному времени (07:01 мск).

По словам директора по политическому планированию госдепартамента США Брайана Хука, эти санкции представляют собой первый блок ограничительных мер и коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.

Западные СМИ уточняют, что посредством ограничительных мер, в частности, будет прекращена торговля с иранскими контрагентами алюминием, сталью, графитом, углем, а также рядом компьютерных программ для промышленных предприятий. Цель Вашингтона - отрезать Тегеран от валютных и основных сырьевых рынков, чтобы остановить рост политического и военного влияния Ирана на Ближнем Востоке, отмечают издания.

При этом ограничительные меры касаются как самих иранских компаний, так и иностранных фирм, которые ведут бизнес с Тегераном. Физические лица и компании, работающие в отраслях, затронутых санкциями, имели в распоряжении 90 дней для того, чтобы свернуть свою деятельность.

Таким образом, в отношении антииранских санкций действует правило, препятствующее завершению контрактов между Ираном и иностранными фирмами после того, как санкции будут восстановлены. Сделки, заключенные между сторонами до восстановления ограничительных мер, должны быть завершены не более чем через 180 дней с момента вступления в силу санкций.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

Между тем, в Евросоюзе выразили сожаление в связи с решением Вашингтона восстановить санкции.

"Мы глубоко сожалеем в связи с восстановлением санкций со стороны США, которые связаны с их выходом из СВПД", - говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и глав МИД Франции, Германии и Великобритании.

В Евросоюзе с 7 августа вступает в силу обновленный Блокирующий устав, положения которого направлены на защиту европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США.

"Завтра утром новые санкции, вводимые Соединенными Штатами против Ирана, вступают в силу. Вот почему также вступает в силу блокирующий регламент Европейского союза в обновленной версии с целью защитить предприятия, у которых есть торговые отношения с Ираном, против экстерриториальных санкций США", - сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева, знакомя журналистов с соответствующим коммюнике ЕК.

Блокирующий регламент позволяет европейским компаниям не подчиняться санкциям США, если санкции сильно нарушают их интересы. Помимо этого, операторы ЕС смогут настаивать на возмещении им ущерба, полученного из-за действия американских ограничительных мер.

Сделка по иранской ядерной программе, заключенная в 2015 году при администрации предыдущего президента США Барака Обамы, была основанием для снятия с Ирана международных санкций, введенных за разработки ядерного оружия.

Президент США Д.Трамп долгое время называл СВПД неприемлемой сделкой. В мае 2018 года объявил о выходе страны из СВПД, а также о восстановлении существовавших до подписания соглашения санкций против Тегерана, в том числе и против иностранных компаний, которые будут продолжать деловые связи с Ираном.

В июле глава МИД РФ Сергей Лавров негативно высказался о восстановлении санкций США против Ирана и охарактеризовал этот шаг как нелегитимную практику.

"Все согласны с тем, что это абсолютно нелегитимная практика и она не может быть принята как должное. Но, разумеется, это линия, которую едва ли удастся изменить" и предстоит борьба в торгово-экономической и политической сфере, отметил министр.

"Предстоит в рамках постоянного действующего механизма экспертов разрабатывать такие методы ведения торгово-экономических связей, которые не будут создавать проблем для экономических операторов тех стран, которые сохранили свое участие в этой договоренности (по иранской ядерной программе - ИФ)", - подчеркнул министр.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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