Представители Турции отправятся в США обсуждать антитурецкие санкции Вашингтона

Официальные турецкие представители в ближайшие два дня планируют выехать в США для обсуждения вопроса о санкциях, объявленных Вашингтоном против глав минюста и МВД Турции, сообщил телеканал CNN Turk.
В сообщении со ссылкой на дипломатические источники говорится, что стороны достигли предварительного соглашения по существующим проблемам в отношениях между двумя станами.
Резкое обострение отношений между США и Турцией вызвано отказом турецких властей выполнить требование об освобождении американского пастора Эндрю Брансона, арестованного в Турции в 2016 году.
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