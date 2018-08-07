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Регион 07.08.2018 09:15

Представители Турции отправятся в США обсуждать антитурецкие санкции Вашингтона

Официальные турецкие представители в ближайшие два дня планируют выехать в США для обсуждения вопроса о санкциях, объявленных Вашингтоном против глав минюста и МВД Турции, сообщил телеканал CNN Turk.

В сообщении со ссылкой на дипломатические источники говорится, что стороны достигли предварительного соглашения по существующим проблемам в отношениях между двумя станами.

Резкое обострение отношений между США и Турцией вызвано отказом турецких властей выполнить требование об освобождении американского пастора Эндрю Брансона, арестованного в Турции в 2016 году.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ДЕЛЕГАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]