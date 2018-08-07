Российские дипломаты запросили у госдепа США информацию о задержанных ФБР россиянах

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в госдепартамент США за разъяснениями относительно задержания ФБР четырёх российских граждан, сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

"Посольство внимательно следит за развитием ситуации вокруг задержания ФБР российских граждан. Обратились в Госдепартамент за разъяснениями по данному факту. Запросили информацию о местонахождении арестованных", - сообщили в посольстве РФ в США.

Российские дипломаты отметили, что работают "над установлением прямой связи с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав".

"При необходимости окажем им консульскую помощь", - подчеркнули в дипмиссии.

В понедельник генконсульство России в Нью-Йорке сообщило, что сотрудники ФБР США задержали в начале августа четырех граждан РФ, подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве. Отмечалось, что один из задержанных "был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе". "Местонахождение четвертого выясняем", - говорилось в сообщении генконсульства.

Позже в понедельник пресс-секретарь генконсульства РФ Алексей Топольский в Нью-Йорке сообщил, что в ФБР направлен запрос с просьбой предоставить консульский доступ к задержанным российским гражданам.