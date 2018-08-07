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Дальнее зарубежье 07.08.2018 10:45

Канада не будет менять позицию в вопросах, касающихся прав человека - глава МИД

Канада будет оставаться на своей позиции по проблеме соблюдения прав человека, заявила канадский министр иностранных дел Христя Фриланд в связи с решением Саудовской Аравии о выдворении посла Канады.

"Мы остаемся на той позиции, о которой объявили. Мы будем и впредь выступать за права женщин, и не намерены отступать", - заявила она журналистам, добавив, что Канада не в первый раз поднимет вопрос о соблюдении прав человека в Саудовской Аравии.

Министр отметила, что Оттава "глубоко озабочена высылкой своего посла в ответ на канадские заявления в защиту прав активистов, задержанных королевством".

Х.Фриланд сказала, что Саудовской Аравии "будет стыдно", если Эр-Рияд реализует угрозу об отзыве своих студентов, обучающихся в Канаде, которая готова их принимать.

Как сообщалось, МИД Саудовской Аравии объявил посла Канады персоной нон грата, а также отозвал своего посла из Канады.

Кроме того, Эр-Рияд объявил о замораживании новых торговых и инвестиционных сделок между двумя странами.

Это решение было принято в связи с требованием МИД Канады о немедленном освобождении арестованных в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави и других. Заявление главы МИД Канады Христи Фриланд, сделанное накануне, было расценено в саудовской столице как вмешательство во внутренние дела.

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Тэги: КАНАДА, МИД, САУДАРАВИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]