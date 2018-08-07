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Дальнее зарубежье 07.08.2018 10:30

Верховный суд Бразилии отменил решение о закрытии границы с Венесуэлой

Решением Верховного суда Бразилии граница с Венесуэлой была вновь открыта, сообщили СМИ.

"Неправомерно идти по простому пути "закрытия дверей" из-за проблем, связанных с размещением беженцев", - огласила решение судья Роза Вебер.

По информации СМИ, против закрытия границы без проведения переговоров на эту тему высказался также президент Бразилии Мишел Темер.

Как сообщалось, власти ранее приняли решение закрыть границу с Венесуэлой в связи с резким ростом числа мигрантов.

Это решение, как отмечают СМИ, последовало вслед за ранее введенным количественным ограничением для приема венесуэльцев до тех пор, пока их уже въехавшие сограждане не будут перемещены из пограничных районов в другие места.

По данным СМИ, ежедневно около 500 граждан Венесуэлы переходят на территорию более благополучной в экономическом отношении Бразилии в связи с ухудшающимся положением в своей стране.

В результате граница была закрыта только на несколько часов.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, СУД, ГРАНИЦА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]