Вступил в силу обновленный блокирующий регламент ЕС в ответ на антииранские экстерриториальные санкции США

Обновленная версия блокирующего статута Евросоюза от 1996 года опубликована во вторник в "Официальном журнале" ЕС и вступила в силу.

Этот законодательный акт принимается в ответ на восстановление Вашингтоном санкций против Ирана в связи с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Европейский союз в понедельник выразил глубокое сожаление по поводу восстановления антииранских санкций США и подчеркнул решимость защищать интересы европейских компаний и организаций в Иране.

"Мы полны решимости защищать европейские хозяйствующие субъекты, ведущие законный бизнес с Ираном, в соответствии с законодательством ЕС и резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН", - говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании.

"Речь идет о том, чтобы защитить европейские интересы, интересы европейских предприятий, которые желают продолжать действовать в Иране, от экстерриториальных последствий американских санкций", - прокомментировал журналистам на условиях анонимности вступление в силу обновленного блокирующего регламента европейский эксперт.

Он добавил, что имеются в виду предприятия, по доброй воле инвестирующие в Иране на основе ядерного соглашения, подписанного Европейским союзом и одобренного Советом Безопасности ООН.

"Такая защита будет осуществляться тремя способами. Во-первых, сам блокирующий регламент посылает очень ясный сигнал поддержки продолжающейся экономической деятельности наших предприятий в Иране. То есть, это настоящее политическое обязательство Европейского союза и его членов", - продолжил эксперт ЕК.

Во-вторых, обновленный регламент позволяет "отменять постановления и решения, принятые зарубежными судами в отношении европейских предприятий". "Никакие наказания или административные санкции не могут быть применены против европейских предприятий из-за антииранских санкций США", - отметил представитель Еврокомиссии.

В-третьих, предприятия смогут возместить понесенный в результате американских санкций ущерб, заявил собеседник журналистов.

Принимаемые меры немедленно начинают действовать в отношении всех европейских компаний. Выполнение мер становится обязательным для властей стран ЕС и их судов, отмечается в пояснениях Еврокомиссии, полученных журналистами в Брюсселе. Также указывается, что только суд ЕС может давать трактовку регламента, которая будет обязательной к исполнению на всей территории Евросоюза.

Один из пунктов предусматривает, что в некоторых случаях компании ЕС могут попросить разрешения выполнить требованиях другой стороны, касающиеся деятельности в Иране. Это возможно в случаях, когда невыполнение иностранных требований может нанести существенный урон компании.

Регламент, при этом, не обязывает компании присутствовать на иранском рынке. Решение о том, стоит ли это делает, будут принимать в самой компании.

В пояснениях Еврокомиссии говорится, что принимаемые меры распространяются на все компании из ЕС, вне зависимости от масштабов их деятельности. Эти компании, согласно документу, получат возможность получать компенсации за претворение в жизнь американских санкций "не только от физического лица или структуры, ответственных за это, но и от их представителей. Это дает более широкий спектр защиты европейским компаниях". Компенсаций следует добиваться через суд. В каждом отдельном случае следует решать, какой именно суд должен курировать дело. Компенсация ущерба может проводиться, в частности, путем конфискации и продажи активов.

При этом эксперты Еврокомиссии видят значение обновленного блокирующего регламента ЕС главным образом в его сдерживающем эффекте и возможности минимизировать риски европейских предприятий, работающих в Иране.

"Каждое предприятие принимает собственное решение, исходя из своих экономических интересов. Если оно хочет продолжать инвестировать в Иране и берет на себя соответствующий риск, обновленный регламент не является панацеей от последствий такого решения. То, чего мы добиваемся, - это минимизировать риски", - объяснили представителям СМИ в Еврокомиссии.

"Для тех, кто подвержен санкциям, нет чудодейственных средств", - сказал эксперт. Но пострадавшие от санкций могут обратиться в суд, чтобы минимизировать последствия, добавил он.

При этом другой эксперт признал, что прецедентов возмещения ущерба с помощью блокирующего статута, принятого в 1996 году, не было, и вообще этот инструмент в прошлом был задействован незначительно.

С целью помочь предприятиям ЕС применять обновленный блокирующий регламент Еврокомиссия опубликует разъяснительный документ, чтобы облегчить понимание соответствующих юридических актов.

"Европейский союз полностью придерживается своего обязательства продолжать полную и эффективную реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий столь долго, сколько Иран также будет соблюдать свои обязательства в ядерной области", - подтверждают в Брюсселе.

В Еврокомиссии считают, что снятие санкций, связанных с иранской ядерной деятельностью, позволяющее нормализовать экономические и коммерческие отношения с Ираном, представляет собой главный элемент СВПД.

"В то же время Европейский союз обязуется также поддерживать сотрудничество с Соединенными Штатами, которые остаются для него партнером и непременным союзником", - отмечается в коммюнике ЕК.