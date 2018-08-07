Государственный таможенный комитет официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»

Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики оказывает официальную поддержку проведению 7-го Международного «Caspian Energy Forum Baku– 2018», на котором примут участие более 1500 делегатов из 50 стран мира. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.
Председатель Государственного Таможенного Комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев высоко оценил проведение данного форума в рамках двусторонней встречи с членами правления Caspian European Club, отметив, что примет в нем участие.
«Caspian Energy Forum Baku– 2018 пройдет 20 сентября при поддержке Правительства Азербайджанской Республики и Caspian European Club.
«Как Вы знаете, 20 сентября 1994 года под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева был подписан контракт века, который послужил основным импульсом к развитию нефтегазового и ненефтяного сектора стран каспийско-черноморского региона. Именно тогда была заложена основа обеспечения энергетической безопасности Европы благодаря каспийским энергоресурсам. В связи с этим, мы будем проводить Caspian Energy Forum Baku в эту дату ежегодно. Это стало возможным благодаря новым условиям, которые создало высшее руководство Caspian European Club для организации Caspian Energy Forum в Баку»,- подчеркнул Тельман Алиев.
Среди делегатов«Caspian Energy Forum Baku– 2018»- члены правительства Азербайджана, главы государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств страневропейского, азиатского и американского континента, а также представители компаний стран арабского мира.
Он отметил, что «Caspian Energy Forum проводится несколько раз в год в странах каспийско-черноморского и балтийского регионови является традиционной площадкой, создающей благоприятные условия для активизации диалога бизнес-власть, налаживания тесного контакта между компаниями нефтяного и ненефтяного секторов, для встречи транснациональных компаний и представителей малого и среднего бизнеса, а также для инвесторов, экспертов и аналитиков, заинтересованных в глобальном сотрудничестве бизнеса.
Тельман Алиев добавил, что программа форума, подробная информация об условиях участия и регистрация доступны по ссылкеhttp://caspianenergyforum.com/baku2018/index.php/en/
Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. 24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.
С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club,CaspianAmericanClubи Caspian Asian Clubобъединяющие в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работают в 70 странах мира, ведут активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.
ПредседателемCaspianEuropeanClub,Caspian American Club и Caspian Asian Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Caspian Energy распространяется в 70 странах мира. На протяжении 19 лет в журнале публикуются интервью президентов и премьер-министров разных стран мира, а также глав авторитетных международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов. По различным оценкам журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий каспийско-черноморского и балтийского регионов и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в каспийско-черноморском и балтийском регионах.
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