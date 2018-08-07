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Дальнее зарубежье 07.08.2018 10:15

Свыше 100 тонн наркотиков изъяли в Афганистане у контрабандистов за пять месяцев

В Афганистане за последние пять месяцев задержаны почти 1,5 тысячи контрабандистов наркотиков, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на начальника управления по борьбе с наркотиками МВД республики генерал-майора Абдул Халила Бахтияри.

По его данным, за этот период у контрабандистов было изъято 107 тонн наркотиков.

Согласно информации МВД, почти 30% заключенных в тюрьмах страны, осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

По данным Министерства по борьбе с наркотиками Афганистана, в 2017 году в этой стране было произведено 9 тыс. тонн опиума.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, НАРКОТИКИ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]