Свыше 100 тонн наркотиков изъяли в Афганистане у контрабандистов за пять месяцев

В Афганистане за последние пять месяцев задержаны почти 1,5 тысячи контрабандистов наркотиков, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на начальника управления по борьбе с наркотиками МВД республики генерал-майора Абдул Халила Бахтияри.
По его данным, за этот период у контрабандистов было изъято 107 тонн наркотиков.
Согласно информации МВД, почти 30% заключенных в тюрьмах страны, осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
По данным Министерства по борьбе с наркотиками Афганистана, в 2017 году в этой стране было произведено 9 тыс. тонн опиума.
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