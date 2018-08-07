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СНГ 07.08.2018 09:54

Президент Киргизии отправил в отставку главу Минюста

Министр юстиции Киргизии Айнур Абдылдаева указом президента республики Сооронбая Жээнбекова освобождена от занимаемой должности.

Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, президент подписал указ в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 24 конституционного закона "О правительстве".

В пресс-службе не уточнили причины отставки министра. Вместе с тем, по данным местных СМИ, А. Абдылдаева написала заявление об уходе с поста министра по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

А.Абдылдаева была назначена министром юстиции в начале текущего года и сохранила свой пост в новом правительстве, сформированном в апреле после отставки бывшего премьера Сапара Исакова.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИНЮСТ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]