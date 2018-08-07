Манат незначительно подешевел к евро, укрепился к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 7 августа ЦБА установил на уровне 1,9649 манат/1EUR (6 августа - 1,9644 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 7 августа установил 0,02678 манат/1RUB (6 августа - 0,0268 манат/1RUB).

А.Азизов