McKinsey & Company стала консультантом Минналогов Азербайджана

McKinsey & Company (Azerbaijan), INC стала консультантом министерства налогов Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

"Минналогов привлекло McKinsey & Company (Azerbaijan), INC в качестве экспертного консультанта", - сообщили в ведомстве.

Стоимость заключенного между сторонами контракта составляет 1,5 млн манатов.

McKinsey & Company - международная консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением. McKinsey в качестве консультанта сотрудничает с крупнейшими мировыми компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.

На сегодняшний день у McKinsey 111 офисов в более чем 60-ти странах мира.

А.Азизов