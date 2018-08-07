McKinsey & Company стала консультантом Минналогов Азербайджана

McKinsey & Company (Azerbaijan), INC стала консультантом министерства налогов Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.
"Минналогов привлекло McKinsey & Company (Azerbaijan), INC в качестве экспертного консультанта", - сообщили в ведомстве.
Стоимость заключенного между сторонами контракта составляет 1,5 млн манатов.
McKinsey & Company - международная консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением. McKinsey в качестве консультанта сотрудничает с крупнейшими мировыми компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.
На сегодняшний день у McKinsey 111 офисов в более чем 60-ти странах мира.
А.Азизов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 80 раз - Минобороны
Минобороны Азербайджана сообщает о взрыве на позициях ВС Армении
Азербайджанские танкисты в полуфинале Танкового биатлона будут состязаться с командами из Китая, Ирана и Киргизии
Американский бизнесмен Кронке выкупит 30% акций ФК "Арсенал" у Усманова за 550 млн фунтов
Пограничники Азербайджана задержали 4 иностранцев, пытавшихся пересечь границу по поддельным документам
В Азербайджане арестовано 5 человек по 8 уголовным делам по фактам нанесения вреда экологии на $1,6 млн
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Порошенко неделю находился в Евросоюзе с частной поездкой
В офисе крупнейшего белорусского новостного интернет-портала проходит обыск
Канада не будет менять позицию в вопросах, касающихся прав человека - глава МИД
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный таможенный комитет официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Государственная Миграционная Служба официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений