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Бизнес и законодательство 07.08.2018 10:09

McKinsey & Company стала консультантом Минналогов Азербайджана

McKinsey & Company (Azerbaijan), INC стала консультантом министерства налогов Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

"Минналогов привлекло McKinsey & Company (Azerbaijan), INC в качестве экспертного консультанта", - сообщили в ведомстве.

Стоимость заключенного между сторонами контракта составляет 1,5 млн манатов.

McKinsey & Company - международная консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением. McKinsey в качестве консультанта сотрудничает с крупнейшими мировыми компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.

На сегодняшний день у McKinsey 111 офисов в более чем 60-ти странах мира.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИННАЛОГОВ, КОНСУЛЬТАНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]