Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9644 RUR   0.0268 GBR   2.2082 TRY   0.3325

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.49 Brent   73.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 34° Завтра 25° 33° 9 Авг 23° 32° 10 Авг 22° 28°

Происшествия 07.08.2018 10:41

Пограничники Азербайджана задержали 4 иностранцев, пытавшихся пересечь границу по поддельным документам

Пограничники Азербайджана в течение 24 июля – 6 августа задержали четырех иностранцев, пытавших пересечь азербайджанскую границу по поддельным документам, сообщает Госпогранслужба.

«24 июля задержана гражданка Пакистана Султана Фахра Раза, следовавшая рейсом Дубай-Баку, которая предъявила пограничному контролю поддельную карту постоянного жительства Испании», - отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, 26 июля задержан еще один гражданин Пакистана - Мехмуд Асад Рашид с поддельным паспортом гражданина Испании, пытавшийся вылететь из Баку в Ригу.

«30 июля в международном аэропорту Гейдара Алиева задержана гражданка Узбекистана Феруза Уликова, прибывшая в Азербайджан рейсом Москва-Баку. В ее паспорте обнаружена фальсификация штампов даты о переходе государственной границы Азербайджана»,- говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, еще один гражданин Узбекистана - Авезмурат Егенматов задержан 6 августа при попытке перехода азербайджано-российской границы в пограничном пункте Самур. В его паспорте также обнаружена фальсификация штампов даты о переходе государственной границы Азербайджана.

По фактам предпринимаются соответствующие меры.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОГРАНИЧНИКИ, ИНОСТРАНЦЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]