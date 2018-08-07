Пограничники Азербайджана задержали 4 иностранцев, пытавшихся пересечь границу по поддельным документам

Пограничники Азербайджана в течение 24 июля – 6 августа задержали четырех иностранцев, пытавших пересечь азербайджанскую границу по поддельным документам, сообщает Госпогранслужба.

«24 июля задержана гражданка Пакистана Султана Фахра Раза, следовавшая рейсом Дубай-Баку, которая предъявила пограничному контролю поддельную карту постоянного жительства Испании», - отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, 26 июля задержан еще один гражданин Пакистана - Мехмуд Асад Рашид с поддельным паспортом гражданина Испании, пытавшийся вылететь из Баку в Ригу.

«30 июля в международном аэропорту Гейдара Алиева задержана гражданка Узбекистана Феруза Уликова, прибывшая в Азербайджан рейсом Москва-Баку. В ее паспорте обнаружена фальсификация штампов даты о переходе государственной границы Азербайджана»,- говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, еще один гражданин Узбекистана - Авезмурат Егенматов задержан 6 августа при попытке перехода азербайджано-российской границы в пограничном пункте Самур. В его паспорте также обнаружена фальсификация штампов даты о переходе государственной границы Азербайджана.

По фактам предпринимаются соответствующие меры.

Ф.Исазаде