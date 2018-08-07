В офисе крупнейшего белорусского новостного интернет-портала проходит обыск

В офисе белорусского новостного интернет-портала tut.by проходит обыск, возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства БелТА.

Как заявили в Следственном комитете Белоруссии, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса республики (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД.

"Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков", - отмечено в сообщении СК.

В ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА". По информации ведомства, на протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.

"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия", - подчеркнули там.

Следствие считает, что к указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова (tut.by), Анна Калтыгина(tut.by), Татьяна Коровенкова (БелаПАН).

По информации портала tut.by, в офисе с утра вторника проходит обыск, несколько этажей оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщают очевидцы, изымаются документы, несколько сотрудников портала вызваны на допрос в СК.

Портал tut.by (владелец ООО "ТутБай Медиа") является крупнейшим белорусским информационным интернет-ресурсом.