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Финансы 07.08.2018 10:54

Акционеры Unibank осенью внесут изменения в составе правления банка

Внеочередное общее собрание акционеров азербайджанского "Unibank" состоится 6 сентября, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"Акционерам предстоит утвердить изменения в составе правления банка", - отметили в кредитной организации.

ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются: Европейский банк реконструкции и развития (доля 44,4748%), Эльдар Гарибов (41,9091%), физические лица (6,0157%), юридические лица (7,6004%).

Уставный капитал банка равен 125 млн 686 тыс. 355,68 манатов. Он разделен на 46 млн 208,219 тыс. акций номиналом в 2,72 манат за ценную бумагу.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]