Акционеры Unibank осенью внесут изменения в составе правления банка

Внеочередное общее собрание акционеров азербайджанского "Unibank" состоится 6 сентября, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
"Акционерам предстоит утвердить изменения в составе правления банка", - отметили в кредитной организации.
ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются: Европейский банк реконструкции и развития (доля 44,4748%), Эльдар Гарибов (41,9091%), физические лица (6,0157%), юридические лица (7,6004%).
Уставный капитал банка равен 125 млн 686 тыс. 355,68 манатов. Он разделен на 46 млн 208,219 тыс. акций номиналом в 2,72 манат за ценную бумагу.
А.Азизов
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