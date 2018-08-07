Президент Молдавии призвал посла США решить вопрос о строительстве нового здания дипмиссии в Кишиневе после парламентских выборов

Президент Молдавии Игорь Додон предложил послу США в Кишиневе Джеймсу Петтиту в ходе их встречи отказаться от намерения построить здание нового посольства на месте бывшего Республиканского стадиона.
"Я отметил, что не могу промульгировать подобный закон, который общество не одобряет. Предложил дипломату вернуться к рассмотрению этого вопроса после парламентских выборов, чтобы совместными усилиями найти наиболее приемлемые решения для обеих сторон", - написал И.Додон в своем "Фейсбуке".
Он выступил с инициативой о совместном с американскими партнерами благоустройстве парка или строительстве культурного центра на данном участке.
"Такое решение будет одобрено не только жителями Кишинева, но и всем народом Молдавии", - считает И.Додон.
Вопрос строительства нового здания посольства США на месте бывшего Республиканского стадиона обсуждается уже несколько месяцев.
В июле парламент принял закон, которым разрешил полный снос Республиканского стадиона и продажу земельного участка для строительства нового здания посольства США. Общая площадь земли составляет 5,18 га в центральной части Кишинева. Правительство должно определить стоимость продажи земли, а также провести переговоры и составить договор купли-продажи недвижимости. Предполагается, что сумма сделки может составить 15-20 млн. долларов.
Бывший Республиканский стадион был построен в 1952 году. Он вмещал 20 тыс. зрителей, здесь проводила матчи кишиневская команда "Нистру", которая несколько лет играла в Высшей лиге Чемпионата СССР по футболу.
Спортивные сооружения внутри стадиона были снесены еще в 2007 году, когда президентом Молдавии был Владимир Воронин. Он обещал тогда, что уже к 2009 году на месте старого стадиона появится ультрасовременная футбольная арена.
За прошедшие 11 лет стадион, от которого остался только забор и центральная арка, зарос бурьяном и ничего не было построено.
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