EIB согласился начать переговоры о будущем после Brexit

Европейский инвестиционный банк (EIB) согласился начать переговоры о переходе под надзор Европейского центрального банка (ЕЦБ) после выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit), пишет Financial Times.
Правительства стран ЕС потребовали масштабной реформы операций и управления EIB после Brexit. Наибольшую настойчивость проявляют семь государств: Австрия, Бельгия, Дания, Латвия, Нидерланды, Швеция, Эстония.
EIB со штаб-квартирой в Люксембурге был создан в 1958 году для оказания поддержки европейским проектам, стимулирующим рост. Он принадлежит государствам Евросоюза, которые формируют его капитал, и может выдавать кредиты на сумму в 2,5 раза больше капитала.
Доля Великобритании в капитале EIB - 39 млрд евро из 243 млрд евро, она является одним из крупнейших участников инвестбанка. Таким образом, в результате Brexit кредитный потенциал EIB сократится более чем на 100 млрд евро.
В июне глава EIB Вернер Хойер обратился к государствам ЕС с просьбой увеличить вложения в капитал банка, чтобы восполнить дефицит, который образуется после выхода Великобритании из блока. Некоторые страны, включая Францию и государства Центральной и Восточной Европы, считают такой шаг правильным решением, позволяющим EIB сохранить максимально возможный кредитный рейтинг "AAA".
Однако взамен ЕС хочет реформы EIB, и Нидерланды, Дания, Швеция активнее всех настаивают на таких изменениях. В ответ на их требования EIB согласился на независимый надзор, который будет осуществлять ЕЦБ.
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