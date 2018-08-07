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Дальнее зарубежье 07.08.2018 14:38

Оползни на севере Италии привели к гибели двух туристов

Не менее двух человек погибли в результате схода оползней на севере Италии, сообщают во вторник местные СМИ.

Жертвами стихии стали двое итальянских туристов, чей автомобиль попал под грязевой поток.

СМИ отмечают, что оползни, вызванные бурей, сошли близ города Курмайер, расположенного у подножья горы Монблан.

Кроме того, в целях предосторожности спасатели эвакуировали накануне из области Валле-д`Аоста в общей сложности 123 человек. Многих из них вывозили на вертолетах.

Также во вторник утром местные власти распорядились провести в ближайшее время эвакуацию еще 200 человек.

Из-за схода оползней повреждены жилые дома в сельской местности, перекрыты несколько автомобильных дорог.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ОПОЛЗНИ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]