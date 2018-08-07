Армянский премьер обсудил с президентом Казахстана деятельность ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Собеседники обсудили вопросы двусторонних и многосторонних отношений, в том числе деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила во вторник пресс-служба премьер-министра Армении.
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