Население Австралии выросло до 25 млн человек на 30 лет быстрее, чем ожидалось

Население Австралии во вторник впервые превысило 25 млн человек, рост существенно ускорился из-за миграции.
В 1998 году правительство страны ожидало, что этот уровень будет достигнут не ранее 2051 года, но при сохранении текущих темпов роста к 2051 году в Австралии будет жить почти 40 млн человек.
Как отмечает австралийская вещательная корпорация ABC, невозможно точно узнать, кто именно стал 25-миллионным жителем, но велика вероятность того, что это будет женщина, приехавшая из Китая, чтобы учиться или работать в Австралии.
Приток мигрантов обеспечивает экономике стабильный подъем: Австралия является мировым рекордсменом по продолжительности периода роста без рецессии, которой не было уже 27 лет. Вместе с тем увеличивается давление на жилищный рынок и нагрузка на все виды инфраструктуры.
Почти 90% вновь прибывших оседают в Сиднее и Мельбурне. Правительство Австралии рассматривает возможность ставить условием выдачи вида на жительство поселение за пределами этих двух городов, заявил во вторник министр межкультурного взаимодействия Австралии Алан Тадж.
Естественный прирост сейчас обеспечивает лишь 38% увеличения населения Австралии, остальные 62% - это мигранты. "Последний раз такое соотношение наблюдалось во времена золотой лихорадки в 1850-е годы", - отмечает писатель и политический комментатор Джордж Мегалогенис.
Две крупнейшие группы мигрантов в Австралию с начала 21-го века - выходцы из Китая и Индии.
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