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Регион 07.08.2018 16:03

Daimler сворачивает бизнес в Иране из-за санкций США

Автоконцерн Daimler AG отказался от плана развития бизнеса в Иране после возобновления американских санкций в отношении этой страны.

Немецкий автопроизводитель сообщил о приостановке деятельности в Иране, и без того носившей "ограниченный" характер, до дальнейших уведомлений, пишет газета Stuttgarter Zeitung.

Как сообщалось, во вторник США восстановили ограничительные меры в отношении Ирана в связи с объявленным ранее выходом Вашингтона из международной сделки по ядерной программе исламской республики.

Daimler быстро восстановил связи с Ираном в 2016 году, после снятия международных санкций с этой страны, заключив ряд соглашений с местными автопроизводителями Iran Khodro Co. и Mammut Group относительно продажи и производства грузовиков.

Однако немецкий автоконцерн так и не успел возобновить продажи и выпуск легковых автомобилей или грузовиков в Иране и вынужден вновь сворачивать бизнес в этой стране из-за американских санкций.

"В Иране не было и нет местного производства автомобилей Mercedes-Benz", - заявила компания.

В Daimler намерены "внимательно следить за развитием политической ситуации, особенно относительно будущего соглашения по ядерной программе Ирана".

До введения международных санкций в отношении Ирана в 2010 году Daimler продавал порядка 10 тыс. автомобилей в год в этой стране.

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Тэги: ИРАН, DAIMLER, ОПЕРАЦИИ, ОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]