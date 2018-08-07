Daimler сворачивает бизнес в Иране из-за санкций США

Автоконцерн Daimler AG отказался от плана развития бизнеса в Иране после возобновления американских санкций в отношении этой страны.

Немецкий автопроизводитель сообщил о приостановке деятельности в Иране, и без того носившей "ограниченный" характер, до дальнейших уведомлений, пишет газета Stuttgarter Zeitung.

Как сообщалось, во вторник США восстановили ограничительные меры в отношении Ирана в связи с объявленным ранее выходом Вашингтона из международной сделки по ядерной программе исламской республики.

Daimler быстро восстановил связи с Ираном в 2016 году, после снятия международных санкций с этой страны, заключив ряд соглашений с местными автопроизводителями Iran Khodro Co. и Mammut Group относительно продажи и производства грузовиков.

Однако немецкий автоконцерн так и не успел возобновить продажи и выпуск легковых автомобилей или грузовиков в Иране и вынужден вновь сворачивать бизнес в этой стране из-за американских санкций.

"В Иране не было и нет местного производства автомобилей Mercedes-Benz", - заявила компания.

В Daimler намерены "внимательно следить за развитием политической ситуации, особенно относительно будущего соглашения по ядерной программе Ирана".

До введения международных санкций в отношении Ирана в 2010 году Daimler продавал порядка 10 тыс. автомобилей в год в этой стране.