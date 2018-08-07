Штрафы автопроизводителей за нарушение норм выбросов в ЕС могут превысить 14 млрд евро - IHS

Европейские автопроизводители рискуют быть оштрафованными на общую сумму до 14 млрд евро за нарушение европейских правил, касающихся средних выбросов автомобилей, говорится в исследовании IHS Markit.
Ранее аналитики Exane BNP Paribas выделили французские концерны PSA Group и Renault SA как наиболее не соответствующие европейским нормам относительно выбросов.
Данные правила вступят в силу с 2020 года, и избежать их нарушения компании могут только в случае "сейсмического сдвига" в спросе на электромобили, отмечают эксперты IHS Markit.
Отмечается, что раньше автопроизводители планировали добиться выполнения правил за счет дизельных двигателей, потребляющих примерно на 20% меньше топлива, чем бензиновые. Однако из-за скандалов с завышением показателей выбросов Volkswagen AG спрос на такие автомобили резко снизился.
Как следствие, в 2017 году средние выбросы CO2 автомобилей в Европе выросли впервые за долгие годы.
По данным IHS, в настоящее время средний показатель выбросов автомобилей в Европе составляет почти 123 г/км, что на 8 г/км выше скорректированной цели.
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