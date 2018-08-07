Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9649 RUR   0.0267 GBR   2.2007 TRY   0.3226

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.01 Brent   73.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 42° Завтра 26° 34° 9 Авг 23° 32° 10 Авг 21° 28°

Дальнее зарубежье 07.08.2018 16:18

Штрафы автопроизводителей за нарушение норм выбросов в ЕС могут превысить 14 млрд евро - IHS

Европейские автопроизводители рискуют быть оштрафованными на общую сумму до 14 млрд евро за нарушение европейских правил, касающихся средних выбросов автомобилей, говорится в исследовании IHS Markit.

Ранее аналитики Exane BNP Paribas выделили французские концерны PSA Group и Renault SA как наиболее не соответствующие европейским нормам относительно выбросов.

Данные правила вступят в силу с 2020 года, и избежать их нарушения компании могут только в случае "сейсмического сдвига" в спросе на электромобили, отмечают эксперты IHS Markit.

Отмечается, что раньше автопроизводители планировали добиться выполнения правил за счет дизельных двигателей, потребляющих примерно на 20% меньше топлива, чем бензиновые. Однако из-за скандалов с завышением показателей выбросов Volkswagen AG спрос на такие автомобили резко снизился.

Как следствие, в 2017 году средние выбросы CO2 автомобилей в Европе выросли впервые за долгие годы.

По данным IHS, в настоящее время средний показатель выбросов автомобилей в Европе составляет почти 123 г/км, что на 8 г/км выше скорректированной цели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, АВТОМОБИЛИ, ВЫБРОСЫ, ШТРАФЫ


Похожие новости


Продажи автомобилей в ЕС в марте упали на 5,3% Еврокомиссия хочет сократить выхлопы автомобилей на 30% к 2030 году Продажи автомобилей в ЕС выросли на 7,6% в мае после резкого снижения в апреле Продажи автомобилей в ЕС взлетели в мае на 16%, лидерами роста стали Италия, Франция, Испания Продажи автомобилей в ЕС в апреле выросли на 9,1%, VW сократил долю рынка до 5-летнего минимума Продажи автомобилей в ЕС в ноябре выросли 27-й месяц подряд, доля VW резко снизилась

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]