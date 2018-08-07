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СНГ 07.08.2018 15:02

Сменился министр обороны Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении нового министра обороны страны, сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Ермекбаев Нурлан Байузакович назначен министром обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

С сентября 2016 года этот пост занимал Сакен Жасузаков. О причинах его отставки не сообщается.

55-летний Н.Ермекбаев до этого назначения с 4 апреля занимал пост помощника президента - секретаря Совета безопасности Казахстана. Перед этим он возглавлял Министерство по делам религий и гражданского общества. В разные годы был послом республики в Китае и КНДР.

Владеет русским, китайским, английским и португальским языками.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИНОБОРОНЫ, ГЛАВА, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]