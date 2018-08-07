Сменился министр обороны Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении нового министра обороны страны, сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Ермекбаев Нурлан Байузакович назначен министром обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

С сентября 2016 года этот пост занимал Сакен Жасузаков. О причинах его отставки не сообщается.

55-летний Н.Ермекбаев до этого назначения с 4 апреля занимал пост помощника президента - секретаря Совета безопасности Казахстана. Перед этим он возглавлял Министерство по делам религий и гражданского общества. В разные годы был послом республики в Китае и КНДР.

Владеет русским, китайским, английским и португальским языками.