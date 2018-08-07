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Регион 07.08.2018 15:30

Грузинский премьер ставит условием нормализации отношений с РФ уважение Москвой территориальной целостности республики

Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе считает возможным урегулирование отношений с Российской Федерацией при условии уважения с российской стороны международного права и суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, с таким заявлением М.Бахтадзе выступил во вторник в ходе "круглого стола" в Тбилиси на тему вызовов безопасности и ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Участие в мероприятии приняли находящиеся с визитами в Грузии министры иностранных дел Польши, Литвы и Латвии - Яцек Чапутович, Линас Линкявичюс и Эдгар Ринкевич, а также вице-премьер Украины Павел Розенко.

"Если правительство России понимает долгосрочный интерес российского народа и государства в вопросе мира и стабильности в соседних странах и хочет иметь добрососедское и основанное на взаимоуважении сотрудничество с Грузией, оно должно сделать действенные шаги для выполнения взятых на себя международных обязательств", - сказал М.Бахтадзе.

По его словам, "Российская Федерация должна выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести с территории Грузии свои войска".

Также он отметил, что Россия не должна препятствовать созданию в Абхазии и Южной Осетии "международных механизмов безопасности".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]