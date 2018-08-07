Грузинский премьер ставит условием нормализации отношений с РФ уважение Москвой территориальной целостности республики

Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе считает возможным урегулирование отношений с Российской Федерацией при условии уважения с российской стороны международного права и суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, с таким заявлением М.Бахтадзе выступил во вторник в ходе "круглого стола" в Тбилиси на тему вызовов безопасности и ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Участие в мероприятии приняли находящиеся с визитами в Грузии министры иностранных дел Польши, Литвы и Латвии - Яцек Чапутович, Линас Линкявичюс и Эдгар Ринкевич, а также вице-премьер Украины Павел Розенко.
"Если правительство России понимает долгосрочный интерес российского народа и государства в вопросе мира и стабильности в соседних странах и хочет иметь добрососедское и основанное на взаимоуважении сотрудничество с Грузией, оно должно сделать действенные шаги для выполнения взятых на себя международных обязательств", - сказал М.Бахтадзе.
По его словам, "Российская Федерация должна выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести с территории Грузии свои войска".
Также он отметил, что Россия не должна препятствовать созданию в Абхазии и Южной Осетии "международных механизмов безопасности".
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