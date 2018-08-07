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Дальнее зарубежье 07.08.2018 17:02

В ЕС поддерживают позицию Канады по правам человека, но не комментируют ее отношения с Саудовской Аравией

Евросоюз разделяет подход Канады к защите прав человека, имеющей большое значение для ЕС и находящейся в центре его политики, в Брюсселе отслеживают развитие дипломатических отношений Оттавы с Эр-Риядом и поддерживают контакты с канадскими властями, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Ее попросили прокомментировать дипломатический конфликт между Канадой и Саудовской Аравией, возникший вокруг ареста саудовскими властями гражданских активисток, выступавших за права женщин.

"С первого ареста в мае, и учитывая особый характер обвинений, выдвинутых в отношении этих лиц, мы призывали к тому, чтобы по их делу был проведен объективный процесс", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Что касается защиты прав человека в Саудовской Аравии, мы давно выступаем в их поддержку", - добавила она, отметив, что ЕС уже направлял Эр-Рияду собственное послание по этому вопросу и ожидает от властей страны деталей по данной ситуации.

Вместе с тем, ЕС не комментирует отношения Канады и Саудовской Аравии и является сторонником диалога, подчеркнула М.Коцьянчич.

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Тэги: ЕС, КАНАДА, САУДАРАВИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]