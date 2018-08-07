В ЕС поддерживают позицию Канады по правам человека, но не комментируют ее отношения с Саудовской Аравией

Евросоюз разделяет подход Канады к защите прав человека, имеющей большое значение для ЕС и находящейся в центре его политики, в Брюсселе отслеживают развитие дипломатических отношений Оттавы с Эр-Риядом и поддерживают контакты с канадскими властями, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
Ее попросили прокомментировать дипломатический конфликт между Канадой и Саудовской Аравией, возникший вокруг ареста саудовскими властями гражданских активисток, выступавших за права женщин.
"С первого ареста в мае, и учитывая особый характер обвинений, выдвинутых в отношении этих лиц, мы призывали к тому, чтобы по их делу был проведен объективный процесс", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.
"Что касается защиты прав человека в Саудовской Аравии, мы давно выступаем в их поддержку", - добавила она, отметив, что ЕС уже направлял Эр-Рияду собственное послание по этому вопросу и ожидает от властей страны деталей по данной ситуации.
Вместе с тем, ЕС не комментирует отношения Канады и Саудовской Аравии и является сторонником диалога, подчеркнула М.Коцьянчич.
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