Уже шесть работников СМИ задержаны в Белоруссии по делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации

Сотрудники крупнейшего белорусского новостного интернет-портала tut.by и агентства БелаПАН задержаны на трое суток, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" их коллеги.

В настоящее время задержаны шесть человек: пять сотрудников tut.by и один - БелаПАН.

В свою очередь "Еврорадио" сообщает, что как минимум четверо из них: главный редактор tut.by Марина Золотова, выпускающий редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова уже находятся в минском изоляторе на Окрестина.

Как сообщалось, в офисах крупнейшего в Белоруссии новостного интернет-портала tut.by и информационного агентства БелаПАН во вторник проходят обыски, возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства БелТА.

По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса республики (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД. Утром сообщалось о трех задержанных по данному делу.

В ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА". По информации ведомства, на протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.

В СК также заявили, что к указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа".