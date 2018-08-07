Норвегия и Британия будут совместно патрулировать Балтику для противодействия российским подлодкам

Великобритания и Норвегия намерены приобрести американские самолеты P-8A "Посейдон" для совместных операций по отслеживанию российских подлодок в Балтийском море, сообщает британская газета "Дейли телеграф".
"Великобритания и Норвегия будут изучать возможности совместного использования морской разведки и средств по обнаружению подводных лодок патрульных самолетов P-8A для обеспечения безопасности в Северной Атлантике, тем самым повышая уровень безопасности НАТО", - заявил представитель Минобороны Соединенного Королевства.
Обе страны получат 14 самолетов P-8A "Посейдон", пять из которых будут отправлены в Норвегию, а девять - в Великобританию. Первый самолет поступит на вооружение британских вооруженных сил в 2019 году и будет базироваться на базе ВВС "Лоссимут" в Шотландии.
Общая стоимость британской партии из девяти "Посейдонов" обойдется Лондону в 3 млрд фунтов стерлингов (около $3,89 млрд).
Решение о закупке американских самолетов для патрулирования моря было принято после заявлений министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о значительном повышении активности российских подлодок в Балтийском море.
Он отметил, что Королевские военно-морские силы в 2107 году были вынуждены 33 раза реагировать на приближение российских военных кораблей к британским морским границам, сравнив с ситуацией в 2010 году, когда был зафиксирован лишь один такой инцидент.
По мнению Г.Уильямсона, это свидетельствует о растущей агрессии со стороны Москвы.
"Норвегия и Британия являются естественными партнерами, разделяющими общие ценности, а также историю и географию", - заявила представитель Минобороны Норвегии Тоун Скоген во время визита на базу ВВС Британии Лоссимут.
"В дальнейшем мы можем укрепить наше военное сотрудничество с использованием высокотехнологических возможностей, таких как истребитель F-35 и партульные мосркие самолеты P-8", - добавила она.
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