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Дальнее зарубежье 07.08.2018 15:37

Полицейская операция идет в аэропорту Франкфурта, проводится эвакуация

Службы безопасности проводят во вторник спецоперацию на территории крупнейшего в Европе аэропорта Франкфурта-на-Майне после поступления информации о том, что не имеющий особых прав доступа человек пробрался на территорию зоны безопасности, сообщил портал издания "Бильд".

В рамках спецоперации из некоторых зон первого терминала аэропорта была проведена эвакуация пассажиров.

Полицейская операция затронула сотни пассажиров, находившихся в аэропорту, отмечает "Бильд".

В "Твиттере" полиции Франкфурта-на-Майне уточнили, что в целях безопасности стражи правопорядка эвакуировали 2-й и 3-й этажи в зоне A первого терминала аэропорт.

В воздушной гавани прекращена посадка на вылетающие рейсы.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АЭРОПОРТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]