Полицейская операция идет в аэропорту Франкфурта, проводится эвакуация

Службы безопасности проводят во вторник спецоперацию на территории крупнейшего в Европе аэропорта Франкфурта-на-Майне после поступления информации о том, что не имеющий особых прав доступа человек пробрался на территорию зоны безопасности, сообщил портал издания "Бильд".

В рамках спецоперации из некоторых зон первого терминала аэропорта была проведена эвакуация пассажиров.

Полицейская операция затронула сотни пассажиров, находившихся в аэропорту, отмечает "Бильд".

В "Твиттере" полиции Франкфурта-на-Майне уточнили, что в целях безопасности стражи правопорядка эвакуировали 2-й и 3-й этажи в зоне A первого терминала аэропорт.

В воздушной гавани прекращена посадка на вылетающие рейсы.