Полицейская операция идет в аэропорту Франкфурта, проводится эвакуация

Службы безопасности проводят во вторник спецоперацию на территории крупнейшего в Европе аэропорта Франкфурта-на-Майне после поступления информации о том, что не имеющий особых прав доступа человек пробрался на территорию зоны безопасности, сообщил портал издания "Бильд".
В рамках спецоперации из некоторых зон первого терминала аэропорта была проведена эвакуация пассажиров.
Полицейская операция затронула сотни пассажиров, находившихся в аэропорту, отмечает "Бильд".
В "Твиттере" полиции Франкфурта-на-Майне уточнили, что в целях безопасности стражи правопорядка эвакуировали 2-й и 3-й этажи в зоне A первого терминала аэропорт.
В воздушной гавани прекращена посадка на вылетающие рейсы.
Танковые подразделения ВС Азербайджана проводят интенсивные занятиям по повышению боеготовности
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 80 раз - Минобороны
Минобороны Азербайджана сообщает о взрыве на позициях ВС Армении
Курс манат/доллар на 8 августа - 1,7 манат/$1
Азербайджанский AGBank планирует увеличить уставный капитал на 5,6%
Азерсу направит около 70 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения и установку водяных счетчиков
Президент Азербайджана выделил 13,5 млн манатов на продолжение строительства ГЭС Ордубад в Нахчыване
Баку изучает вопрос задержания в США граждан Азербайджана за мошенничество - МИД
Правительство Азербайджана направит около 220 тыс. манатов на переселение семей вынужденных переселенцев в места нового проживания
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Государственный таможенный комитет официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Государственная Миграционная Служба официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений