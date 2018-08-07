SOCAR Turkiye Enerji прогнозирует доход в $0,5 млрд в год от деятельности НПЗ STAR

Ежегодный доход от деятельности нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции, построенного SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR/ГНКАР), составит $500 млн в год, заявил глава дочерней компании Заур Гахраманов.

"Мы считаем, что как минимум $500 млн в год составят наши доходы от деятельности НПЗ «STAR». Если не возникнет никаких осложнений в период тестирования завода, мы планируем с января 2019 года выйти на полную мощность - переработку 10 млн тонн нефти в год», - отметил З.Гахраманов в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

По его словам, согласно последним оценкам SOCAR Turkiye Enerji, срок окупаемости средств, вложенных в реализацию проекта строительства НПЗ «STAR», составит 9-10 лет.

«При общей стоимости проекта в $6,3 млрд к настоящему времени инвестировано около $5,6 млрд», - сказал З.Гахраманов.

По данным телеканала CBC, до 10 августа НПЗ получит вторую партию нефти для переработки – российской марки Urals объемом 100 тыс. тонн.

Как сообщалось, НПЗ «STAR» 3 августа 2018 года принял первую партию нефти сорта Azeri Light объемом 80 тыс. тонн и приступил к тестовой переработке, которая будет продолжаться до открытия завода в октябре 2018 года.

SOCAR Turkiye Enerji 25 октября 2011 года в Измире заложила фундамент НПЗ STAR. Генеральным подрядчиком по строительству завода выступает альянс компаний Tecnicas Reunidas SA, Saipem SpA, GS Engineering & Construction Corp и Itochu, с которым в мае 2013 года был подписан EPC контракт (Engineering, procurement and construction).

В июне 2014 года компания SOCAR Turkiye Enerji подписала кредитные соглашения с 23 коммерческими банками о финансировании проекта строительства НПЗ STAR. Объем привлеченных средств составил $3 млрд 290 млн.

На НПЗ планируется осуществлять переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Строительство завода позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и обеспечить SOCAR выход на большой средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

На заводе ежегодно будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

Н.Аббасова