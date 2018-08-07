Москва осудила восстановление Вашингтоном односторонних санкций против Тегерана

В Москве глубоко разочарованы и осуждают введение США односторонних санкций в отношении Ирана, что направлено на срыв сделки по иранской ядерной программе, заявили в МИД РФ.
"Глубоко разочарованы шагами США по восстановлению своих национальных санкций против Ирана. Введение первого "пакета" американских рестрикций направлено на срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке 8 мая. Это яркий пример продолжения Вашингтоном практики нарушения резолюции СБ ООН 2231, попрания норм международного права", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном во вторник на сайде ведомства.
"Осуждаем любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, тем более когда они имеют экстерриториальное применение и затрагивают интересы третьих стран, как в случае с нынешними рестрикциями США против Ирана", - заявили в МИД РФ.
"Международное сообщество не должно допустить, чтобы столь значимые достижения многосторонней дипломатии приносились в жертву американским устремлениям по сведению политических счетов с Ираном к тому же по вопросам, которые не имеют отношения к СВПД. Как показывает многолетний опыт, добиться от Ирана уступок нажимными методами не получится", - указали на Смоленской площади.
В МИД РФ добавили, что "СВПД полностью оправдывает себя". "Он доказал свою эффективность. МАГАТЭ регулярно подтверждает, что Иран строго придерживается своих обязательств. Предусмотренные Планом действий меры проверки и контроля применяются в полном объеме. Это - само по себе надежное свидетельство мирного характера иранской ядерной программы", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Танковые подразделения ВС Азербайджана проводят интенсивные занятиям по повышению боеготовности
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 80 раз - Минобороны
Минобороны Азербайджана сообщает о взрыве на позициях ВС Армении
Курс манат/доллар на 8 августа - 1,7 манат/$1
Азербайджанский AGBank планирует увеличить уставный капитал на 5,6%
Азерсу направит около 70 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения и установку водяных счетчиков
Баку изучает вопрос задержания в США граждан Азербайджана за мошенничество - МИД
Правительство Азербайджана направит около 220 тыс. манатов на переселение семей вынужденных переселенцев в места нового проживания
Полиция Гянджи задержала подозреваемого в краже драгоценностей и денег на 146 тыс. манатов
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Государственный таможенный комитет официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Государственная Миграционная Служба официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений