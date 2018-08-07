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Регион 07.08.2018 17:15

Москва осудила восстановление Вашингтоном односторонних санкций против Тегерана

В Москве глубоко разочарованы и осуждают введение США односторонних санкций в отношении Ирана, что направлено на срыв сделки по иранской ядерной программе, заявили в МИД РФ.

"Глубоко разочарованы шагами США по восстановлению своих национальных санкций против Ирана. Введение первого "пакета" американских рестрикций направлено на срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке 8 мая. Это яркий пример продолжения Вашингтоном практики нарушения резолюции СБ ООН 2231, попрания норм международного права", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном во вторник на сайде ведомства.

"Осуждаем любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, тем более когда они имеют экстерриториальное применение и затрагивают интересы третьих стран, как в случае с нынешними рестрикциями США против Ирана", - заявили в МИД РФ.

"Международное сообщество не должно допустить, чтобы столь значимые достижения многосторонней дипломатии приносились в жертву американским устремлениям по сведению политических счетов с Ираном к тому же по вопросам, которые не имеют отношения к СВПД. Как показывает многолетний опыт, добиться от Ирана уступок нажимными методами не получится", - указали на Смоленской площади.

В МИД РФ добавили, что "СВПД полностью оправдывает себя". "Он доказал свою эффективность. МАГАТЭ регулярно подтверждает, что Иран строго придерживается своих обязательств. Предусмотренные Планом действий меры проверки и контроля применяются в полном объеме. Это - само по себе надежное свидетельство мирного характера иранской ядерной программы", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]